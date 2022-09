LIVE Vuelta a España 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | Nibali in un gruppo di 20 all’inseguimento del sestetto di testa | rallenta il gruppo Maglia Rossa

(Di sabato 10 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA14.19 Mancano 20 km alla prossima difficoltà altimetrica. 14.16 Molto attivi ini due uomini della Alpecin. Rimane di 40” il distacco degli inseguitori. 14.13 Salito a 5? in un batter d’occhio il distacco del. 14.10mento importante nel. Remco Evenepoel ne approfitta per fare uno stop fisiologico. 14.07 Definiamo dunque la situazione a 130 km dal traguardo: inuncomposto da Marc Soler (UAE Team Emirates), Robert Stannard e Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) Simon Guglielmi (Arkea Samsic), Ruben Fernandez (Cofidis) e Dani Navarro (Burgos-BH). Alle loro spalle, a 40” insegue ...

13.11 Occhio che la Movistar non ci sta e prova a muoversi dal gruppo. 13.09 Situazione ideale per la Quick - Step Alpha Vinyl che non deve assolutamente preoccuparsi dei fuggitivi. La formazione di Fred Wright ha difeso con fermezza la posizione e l'innocenza del proprio corridore dopo le accuse formulate dallo sloveno di averlo fatto cadere nella 16ª tappa. Con la Moralzarzal - Puerto de Navacerrada di 181 km, oggi si decidono i giochi per la Vuelta 2022. È l'ultima occasione per provare a ribaltare gli esiti scritti dalle prime 19 giornate di gara.