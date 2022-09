La fidanzata di Bortuzzo prende in giro i disabili in un vecchio video: bufera social, la risposta (VIDEO) (Di sabato 10 settembre 2022) Angelica Benevieri è la nuova fidanzata di Manuel Bortuzzo che, dopo aver chiuso la storia con Lulù Selassiè, ha voltato pagina. I due fanno coppia da qualche tempo anche se l’ufficialità è arrivata da poche settimane. Oggi però di loro non si parla per quanto siano teneri e carini insieme ma per un vecchio VIDEO che qualcuno ha ripubblicato in rete. Il web si sa, non dimentica e le tracce lasciate, in questo caso, sono davvero brutte. Un errore di gioventù quello della Benevieri probabilmente, ma il VIDEO che sta circolando in queste ore in rete, fa davvero discutere. La fidanzata di Manuel Bortuzzo infatti, in un VIDEO di cui è protagonista, entra in un bagno dei disabili ( dovrebbe ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022) Angelica Benevieri è la nuovadi Manuelche, dopo aver chiuso la storia con Lulù Selassiè, ha voltato pagina. I due fanno coppia da qualche tempo anche se l’ufficialità è arrivata da poche settimane. Oggi però di loro non si parla per quanto siano teneri e carini insieme ma per unche qualcuno ha ripubblicato in rete. Il web si sa, non dimentica e le tracce lasciate, in questo caso, sono davvero brutte. Un errore di gioventù quello della Benevieri probabilmente, ma ilche sta circolando in queste ore in rete, fa davvero discutere. Ladi Manuelinfatti, in undi cui è protagonista, entra in un bagno dei( dovrebbe ...

