Il Liverpool fa sul serio per Bellingham, niente riscatto per Arthur? (Di sabato 10 settembre 2022) Il Liverpool è pronto ad andare su Bellingham: in quel caso si complicherebbe il riscatto di Arthur dalla Juve Il Liverpool è pronto ad affondare il colpo con il Borussia Dortmund per arrivare a Jude Bellingham. Secondo quanto riportato dalla Bild, i Reds si stanno preparando a fare una grossa offerta. Questo potrebbe essere un problema per la Juve, visto che i soldi del riscatto di Arthur, 37.5 milioni, sarebbero a quel punto risparmiati per battere la concorrenza delle altre big inglesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

