Il Bayern (in campionato) non vince più: terzo pari di fila. E che pasticcio De Ligt! (Di sabato 10 settembre 2022) Passato e futuro. Ma almeno per oggi non il presente. Il Bayern Monaco, che viene da 10 campionati vinti in fila, non va oltre il 2 - 2 in casa con lo Stoccarda e si ritrova sì in vetta alla ... Leggi su gazzetta (Di sabato 10 settembre 2022) Passato e futuro. Ma almeno per oggi non il presente. IlMonaco, che viene da 10 campionati vinti in, non va oltre il 2 - 2 in casa con lo Stoccarda e si ritrova sì in vetta alla ...

ClaMarchisio8 : Il #Bayern è squadra davvero tosta e merita la vittoria, ma l'#inter ha avuto le occasioni per poterla pareggiare.… - LeukosKaiMelas : @NonSoloJuve Il problema è se tra le condizioni per i bonus c'è la vittoria della Bundesliga da parte del Bayern. Q… - LuigiBevilacq17 : RT @FootballAndDre1: Io lo sapevo che partivano i paragoni con il Bayern in campionato.. Il Bayern in campionato può permettersi pure 3 par… - ETGazzetta : Il Bayern (in campionato) non vince più: terzo pari di fila. E che errore De Ligt! - FootballAndDre1 : Io lo sapevo che partivano i paragoni con il Bayern in campionato.. Il Bayern in campionato può permettersi pure 3… -