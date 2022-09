I programmi sul clima delle destre e Pd pieni di smog e trivelle. Solo i 5 Stelle parlano di eolico e solare (Di sabato 10 settembre 2022) Sentiamo spesso parlare di clima impazzito, di fenomeni atmosferici straordinari e di danni a cose e persone. Insomma la tutela dell’ambiente è senza dubbio una delle priorità dei nostri giorni, peccato che non tutti i partiti sembrano pensarla così. Guardando al programma delle destre quel che balza agli occhi è che lo spazio relegato a clima e ambiente oltre ad essere piuttosto striminzito, viene anche relegato alle ultime pagine. Come noto, infatti, il programma della coalizione è diviso in quindici punti e le misure Green si trovano al dodicesimo posto. Una posizione che non sembra essere casuale e che probabilmente dimostra lo scarso interesse verso l’argomento. Entrando nel dettaglio delle proposte congiunte di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, si ha la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 settembre 2022) Sentiamo spesso parlare diimpazzito, di fenomeni atmosferici straordinari e di danni a cose e persone. Insomma la tutela dell’ambiente è senza dubbio unapriorità dei nostri giorni, peccato che non tutti i partiti sembrano pensarla così. Guardando al programmaquel che balza agli occhi è che lo spazio relegato ae ambiente oltre ad essere piuttosto striminzito, viene anche relegato alle ultime pagine. Come noto, infatti, il programma della coalizione è diviso in quindici punti e le misure Green si trovano al dodicesimo posto. Una posizione che non sembra essere casuale e che probabilmente dimostra lo scarso interesse verso l’argomento. Entrando nel dettaglioproposte congiunte di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, si ha la ...

