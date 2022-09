Fate la pasta, non fate la guerra (sui social) (Di sabato 10 settembre 2022) L’ultima nostra newsletter prima delle vacanze, quella con cui ci siamo salutati, era – curiosamente – dedicata alle sue nuove frontiere. Parlavamo di cotture diverse, di consistenze differenti e di nuove modalità di approccio a questo piatto per noi così identitario. Si intitolava “Finché acqua non bolla”, poi non dite che non siamo sul pezzo. Guarda caso, oggi che ci ritroviamo dopo un mese, la cottura della pasta è diventata uno degli argomenti più discussi. Altrettanto curiosamente, noi non ne abbiamo più parlato su Gastronomika. E sapete perché? Perché questo dibattito è scotto ancora prima di iniziarlo, e non vogliamo immischiarci. Vi diciamo solo che abbiamo sentito parlare di cottura passiva della pasta oltre dieci anni fa, la prima volta, ma siamo certi che non fosse nemmeno allora una grande novità: lo fece Elio Sironi, durante un convegno ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 settembre 2022) L’ultima nostra newsletter prima delle vacanze, quella con cui ci siamo salutati, era – curiosamente – dedicata alle sue nuove frontiere. Parlavamo di cotture diverse, di consistenze differenti e di nuove modalità di approccio a questo piatto per noi così identitario. Si intitolava “Finché acqua non bolla”, poi non dite che non siamo sul pezzo. Guarda caso, oggi che ci ritroviamo dopo un mese, la cottura dellaè diventata uno degli argomenti più discussi. Altrettanto curiosamente, noi non ne abbiamo più parlato su Gastronomika. E sapete perché? Perché questo dibattito è scotto ancora prima di iniziarlo, e non vogliamo immischiarci. Vi diciamo solo che abbiamo sentito parlare di cottura passiva dellaoltre dieci anni fa, la prima volta, ma siamo certi che non fosse nemmeno allora una grande novità: lo fece Elio Sironi, durante un convegno ...

po1nt0fview : io lo so che arrivo in ritardo ma non è colpa mia se fate tutto quando sono in sessione MA ORA SONO SENSIBILE ALL'I… - EmiliaUA : Vi vedo che già fate gli esperimenti con la pasta cotta a fuoco spento e a tavola dite pure: 'Ma è venuta bene, dai, è solo più al dente'... - ZittaNonSto : RT @ZittaNonSto: @Iperbole_ Senti e riguardo a superman hai niente da dirci??? Meloni e voi siete della stessa pasta non fate finta di scand… - ZittaNonSto : @Iperbole_ Senti e riguardo a superman hai niente da dirci??? Meloni e voi siete della stessa pasta non fate finta d… - andrewsword2 : RT @Duncanilcan: Quando fate cuocere la pasta, ci mettete in acqua anche un filo d'olio? -