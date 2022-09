Espulso contro la Sampdoria: Leao salta il Napoli (Di sabato 10 settembre 2022) Rafael Leao salta il Napoli per squalifica. Il campione portoghese, che sta facendo la differenza anche in questo inizio di stagione con il Milan, si è visto sventolare il cartellino rosso dall’arbitro Fabbri per doppia ammonizione. L’attaccante rossonero, che anche stasera è entrato nell’azione del gol del vantaggio rossonero di Messias con l’assist per l’1-0, salterà il big match di domenica prossima contro il Napoli, a San Siro. Rafael LeaoMilan, Espulso Leao: salta il Napoli La prima ammonizione di Rafael Leao è avvenuta per un’entrata molto decisa sull’avversario. Nessuna protesta per il portoghese che, invece, sul secondo giallo ha chiesto spiegazioni all’arbitro. La seconda ammonizione, ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 10 settembre 2022) Rafaelilper squalifica. Il campione portoghese, che sta facendo la differenza anche in questo inizio di stagione con il Milan, si è visto sventolare il cartellino rosso dall’arbitro Fabbri per doppia ammonizione. L’attaccante rossonero, che anche stasera è entrato nell’azione del gol del vantaggio rossonero di Messias con l’assist per l’1-0, salterà il big match di domenica prossimail, a San Siro. RafaelMilan,ilLa prima ammonizione di Rafaelè avvenuta per un’entrata molto decisa sull’avversario. Nessuna protesta per il portoghese che, invece, sul secondo giallo ha chiesto spiegazioni all’arbitro. La seconda ammonizione, ...

