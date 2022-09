“DALLA MEMORIA AL DONO” | oggi si inaugura la personale di Davide Iovino e il libro di Chiara Scialabba

GiuseppeConteIT : In memoria di Angelo Vassallo. Sempre dalla parte della legalità #dallapartegiusta - TNannicini : “Nessun giorno vi cancellerà dalla memoria del tempo”. #11settembre2001 - fsnews_it : Presentato oggi #7settembre dall'AD del Gruppo FS Luigi Ferraris un Frecciarossa ?? speciale dedicato alla memoria d… - SimiWonderland : RT @Tagota14: Cose accumulate nella memoria diventano rifugio Come tramonto accolto dalla sera E alba nascere tra il celeste timido di nu… - anto_galli4 : RT @regelind1: @gparagone #IoNonDimentico, siamo milioni. Abbiamo memoria e tempo dalla nostra. @gparagone c'era. -

Pomezia News

Expo 2015 La mia, furbamente selettiva per non dire misera, non mi aiuta. Ricordo poco e niente di quel tardo pomeriggio. La fila per usciremetropolitana, il mal di piedi, le signore ......vestì i protagonisti delle raffigurazioni con gli abiti orientali ancora impressi nella sua. Tale richiamo è suggeritocitazione di un efficace particolare, che potremmo definire d'... La persistenza della memoria Trascorse le due settimane di laboratorio, l’ideatore del progetto, il regista e attore Marco Di Stefano, accompagnato dalla co-autrice Tanya Khabarova, ha fatto visita al sindaco e assessore alla Cul ...“La memoria è una stronzata e la giustizia non è garantita”. In questa frase si possono trovare i due elementi base del film: la memoria e la giustizia. Le due infatti si intrecciano portando la prima ...