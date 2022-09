Caterina Balivo, inaspettato addio all’orizzonte: i fan tremano (Di sabato 10 settembre 2022) . La conduttrice de La7 ha lasciato intendere che potrà accadere presto L’ex volto della Rai e di Tv8 è attesa dal nuovo preserale della tv di Urbano Cairo, Lingo-Parole in gioco. Per quanto riguarda la sua conferma al Cantante Mascherato, invece, sorgono dubbi. Senza vie di mezzo. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 10 settembre 2022) . La conduttrice de La7 ha lasciato intendere che potrà accadere presto L’ex volto della Rai e di Tv8 è attesa dal nuovo preserale della tv di Urbano Cairo, Lingo-Parole in gioco. Per quanto riguarda la sua conferma al Cantante Mascherato, invece, sorgono dubbi. Senza vie di mezzo. L'articolo proviene da Inews24.it.

e_cavagna : Giorgia Meloni, Caterina Balivo: 'I vip che la criticano? Paracu***' - - UBrignone : RT @Libero_official: In attesa del suo nuovo programma, la #Balivo prende le difese della #Meloni e si scaglia contro i vip che la critican… - cardella42 : RT @Libero_official: In attesa del suo nuovo programma, la #Balivo prende le difese della #Meloni e si scaglia contro i vip che la critican… - zazoomblog : Caterina Balivo il vestito in barca si alza sempre di più: vista magnifica - #Caterina #Balivo #vestito #barca - zazoomblog : Caterina Balivo si tira indietro: “Non è il momento giusto” Costretti a cambiare tutti i piani - #Caterina… -