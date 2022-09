Brambati rivela | Barella con il suo caratterino | fu subito messo a posto da Conte Mi raccontavano che nello spogliatoio

Pall_Gonfiato : #Brambati su #Inter #Torino e su #Barella.. -

L'Arena del Calcio

ne è sicuro e spiega: Poi,: Sulla scelta della Juventus di puntare su Pogba : Poi,lancia l'allarme :... rimandati i concerti in Ucraina Dei Ricchi e Poveri rimangono ora solo Angelae Angelo ... Il gruppodi aver dovuto cancellare diverse date per lo scoppio della guerra in Ucraina: '... Brambati rivela: “Notizie non incoraggianti su Chiesa” Massimo Brambati ha rivelato un'indiscrezione che riguarda il calciatore della Juventus Federico Chiesa che tarda a recuperare dopo l'infortunio.Sul finire della stagione scorsa ho incontrato in ascensore due di questi che mi avevano risposto su Simone Inzaghi non con grandissimo entusiasmo. Due giocatori avrebbero parlato proprio con lui. DIF ...