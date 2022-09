Vuelta a España 2022, Mads Pedersen: “Lavoro di squadra impressionante! Sono grato ai ragazzi” (Di venerdì 9 settembre 2022) Ancora una volta l’arrivo in volata si chiude nel segno di Mads Pedersen: anche in occasione della diciannovesima tappa della Vuelta a España 2022 il corridore della Trek-Segafredo non ha dato scampo agli avversari aggiudicandosi il terzo successo in questa edizione della corsa a tappe iberica. Un grande attacco negli ultimi metri, prima di tagliare il traguardo in quel di Talavera de la Reina, gli ha permesso di avere la meglio quasi al photofinish (anche se ha concluso ampiamente davanti, concedendosi inoltre un’esultanza a braccia alzate) sul britannico Fred Wright, secondo. Di seguito, le dichiarazioni del vincitore della frazione odierna rilasciate ai microfoni ufficiali della Vuelta: “Non è stata una tappa facile da gestire, anzi, i ragazzi Sono ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022) Ancora una volta l’arrivo in volata si chiude nel segno di: anche in occasione della diciannovesima tappa dellail corridore della Trek-Segafredo non ha dato scampo agli avversari aggiudicandosi il terzo successo in questa edizione della corsa a tappe iberica. Un grande attacco negli ultimi metri, prima di tagliare il traguardo in quel di Talavera de la Reina, gli ha permesso di avere la meglio quasi al photofinish (anche se ha concluso ampiamente davanti, concedendosi inoltre un’esultanza a braccia alzate) sul britannico Fred Wright, secondo. Di seguito, le dichiarazioni del vincitore della frazione odierna rilasciate ai microfoni ufficiali della: “Non è stata una tappa facile da gestire, anzi, i...

