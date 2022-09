Ultime Notizie – Mutui, Bankitalia: a luglio tassi salgono al 2,45% (Di venerdì 9 settembre 2022) Mutui in Italia, a luglio i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) si sono collocati al 2,45 per cento (2,37 in giugno), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all’8,48 per cento (8,34 nel mese precedente). Lo indica la Banca d’Italia nella pubblicazione ‘Banche e moneta: serie nazionali’. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,31 per cento (1,44 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 2,01 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati all’1,01 per cento. I tassi passivi sul complesso dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 9 settembre 2022)in Italia, adi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg) si sono collocati al 2,45 per cento (2,37 in giugno), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all’8,48 per cento (8,34 nel mese precedente). Lo indica la Banca d’Italia nella pubblicazione ‘Banche e moneta: serie nazionali’. Idi interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,31 per cento (1,44 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 2,01 per cento, mentre isui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati all’1,01 per cento. Ipassivi sul complesso dei ...

