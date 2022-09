Ucraina, Blinken: Mosca paga "prezzo enorme" per sua aggressione (Di venerdì 9 settembre 2022) "Ci sono un numero enorme di forze russe che si trovano in Ucraina e sfortunatamente, tragicamente, in modo orribile, il presidente Putin ha dimostrato che ne getterà molte altre, a un costo enorme ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 9 settembre 2022) "Ci sono un numerodi forze russe che si trovano ine sfortunatamente, tragicamente, in modo orribile, il presidente Putin ha dimostrato che ne getterà molte altre, a un costo...

Ganbol74 : RT @Tg3web: Il segretario di stato americano Blinken è arrivato a sorpresa a Kyiv per discutere con il presidente Zelensky di una nuova ond… - hksDDR : Ucraina Russia. Bombardata scuola. Blinken Kiev progressi concreti. La R... - ultimenotizie : 'I primi segnali della controffensiva ucraina sono positivi, le forze armate di Kiev stanno compiendo progressi tan… - zazoomblog : Ucraina Blinken: Progressi significativi dalla controffensiva la Russia è una minaccia per tutti - #Ucraina… - LatrBerserkr : RT @MediasetTgcom24: Blinken (Usa): 'Mosca non vuole la diplomazia, guerra sarà forse lunga' #blinken #antonyblinken #ucraina #bruxelles… -