Stoltemberg Nato | ' Gli ucraini stanno ricacciando indietro i russi | non vanno lasciati soli'

(Di venerdì 9 settembre 2022) La guerra continua e in questa fase gli esiti finali tornano ad essere incerti: la guerra in Ucraina sta entrando in una "fase critica" grazie alla controffensiva di Kiev. E' l'opinione espressa dal ...

E' l'opinione espressa dal segretario generale dellaJens Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken . "Le forze ucraine sono state ...... in Europa, America, Asia, Oceania, Antartide mettendosi al fianco della piccola ma spiritualmente infinita Atene, che ha forgiato il pensiero occidentale e la bellezza universale,...La nuova battaglia cruciale per le sorti del conflitto in Ucraina si combatte a Kharkiv. La controffensiva delle forze di Kiev sulla seconda città del Paese, finita in mani russe nelle prime settimane ...L'opinione espressa dal segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una conferenza stampa a Bruxelles insieme al segretario di Stato americano Antony Blinken.