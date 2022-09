Regina Elisabetta II | sapete qual è stato il suo ultimo desiderio?

(Di venerdì 9 settembre 2022) Il mondo intero colpito da un grave lutto: laII si è spenta all’età di 96 anni. La notizia è stata annunciata ieri nel tardo pomeriggio dalla BBC. È già scattata l’operazione “London Bridge”, che prevede il trasporto della salma al Palazzo reale, i funerali tra circa dieci giorni e la successiva incoronazione di Carlo come nuovo Re del Regno Unito. Nel frattempo, però, spunta l’della sovrana. Siete curiosi di sapereè? Se sì, vi consigliamo di leggere l’articolo fino alla fine. (Continua dopo la foto…), le cause della morte della sovrana più famosa di tutti i tempi Il lungo regno dellaII Ieri, giovedì 8 settembre 2022, si è chiuso per sempre il regno della ...

Drusilla Foer gaffe su/ "Ha fatto lavoro da uomo meglio di un uomo" In base a quanto è stato scritto dal giudice per le indagini preliminari (gip), la prof di Benevento, indagata, '...Elton John ha reso omaggio alladurante il concerto tenuto a Toronto ieri sera. Dal palco del Rogers Centre, ha detto alla folla: 'Oggi abbiamo avuto la notizia più triste, sulla morte di Sua Maestà . È stata ...'Era il 2000, io giovanissimo ministro dell'Industria e accompagnai la regina Elisabetta per due giorni interi per incontri con il mondo imprese.