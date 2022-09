Puglia | Cia Levante | “latte a due euro nei supermercati | ai produttori 42 centesimi” Ai consumatori i rincari | alla gdo i profitti aggiuntivi | gli allevamenti rischiano di chiudere

(Di venerdì 9 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: “Il prezzo delsalirà a dueal litro. Non sono solo voci, dunque, ma esiste il serio e reale rischio che il costo per il consumatore finale (e non per i nostri allevatori) possa davvero arrivare sugli scaffali a due”. E’ quanto ha dichiarato Giuseppe De Noia, presidente di CIA Agricoltori Italiani(Bari e Bat), esprimendo forte preoccupazione. “Ormai l’agricoltura è sotto assedio e stiamo subendo una serie diincontrollati in tutti i settori produttivi del nostro comparto, compreso il settore zootecnico, rendendo di fatto insostenibile la capacità produttiva dei nostri allevatori. Da tempo – ha ricordato De Noia – chiediamo soluzioni concrete e immediate. Non possiamo mettere a repentaglio l’economia ...

E' quanto ha dichiarato Giuseppe De Noia, presidente di CIA Agricoltori Italiani Levante (Bari e ... In Puglia, c'è un aumento delle dimensioni medie d'impresa, ma è ancora insufficiente se paragonato ...In vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Parlamento, CIA Agricoltori Italiani di Puglia incontrerà le coalizioni per presentare e condividere il documento politico sull'agricoltura pugliese elaborato dall'organizzazione sindacale degli agricoltori.