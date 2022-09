Preghiera della sera del 9 Settembre 2022: “Non lasciarmi nelle tenebre” (Di venerdì 9 settembre 2022) “Non lasciarmi nelle tenebre”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 9 settembre 2022) “Non”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per L'articolo proviene da La Luce di Maria.

santegidionews : Nel mosaico dell'abside di Santa Maria in Trastevere la natività della Vergine, che la Chiesa ricorda oggi… - santegidionews : Il Grido della Pace: dal 23 al 25 ottobre a Roma, l'Incontro Internazionale di Dialogo e Preghiera per la pace nell… - teatrolafenice : Stasera ascoltiamo la preghiera della notte da 'Hänsel e Gretel' di Engelbert Humperdinck, nato oggi nel 1854. Hans… - Giulia87725998 : RT @CiaoKarol: La 'potente' orazione alla Madonna delle Grazie per ottenere favori. #Preghiera della sera, 9 settembre 2022 ??? https://t.co… - paoloimpa : RT @santegidionews: Il Grido della Pace: dal 23 al 25 ottobre a Roma, l'Incontro Internazionale di Dialogo e Preghiera per la pace nello sp… -