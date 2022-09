"Perché è morto papà, vergognatevi". Lo sfogo di Emma Marrone commuove i fan (Di venerdì 9 settembre 2022) Lo sfogo di Emma Marrone dopo la morte di suo padre ha letteralmente lasciato il segno. Rosario Marrone, il papà della cantante, è morto a soli 66 anni. A dare la tragica notizia è stata la stessa figlia attraverso un post su Instagram: “Fai buon viaggio papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Rosario è scomparso all'improvviso nella serata di domenica 4 settembre. Anche il Comune di Aradeo, piccola cittadina della provincia di Lecce in Puglia, ha voluto ricordare il padre di Emma sulla propria pagina Facebook. “È con profonda tristezza - si legge nel messaggio postato dall'amministrazione comunale e firmato dal sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina - che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 9 settembre 2022) Lodidopo la morte di suo padre ha letteralmente lasciato il segno. Rosario, ildella cantante, èa soli 66 anni. A dare la tragica notizia è stata la stessa figlia attraverso un post su Instagram: “Fai buon viaggio. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca”. Rosario è scomparso all'improvviso nella serata di domenica 4 settembre. Anche il Comune di Aradeo, piccola cittadina della provincia di Lecce in Puglia, ha voluto ricordare il padre disulla propria pagina Facebook. “È con profonda tristezza - si legge nel messaggio postato dall'amministrazione comunale e firmato dal sindaco Giovanni Mauro a nome di tutta la comunità aradeina - che ci stringiamo commossi alla Famiglia, ...

