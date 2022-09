Pamela Perricciolo rompe il silenzio sulla partecipazione di Pamela Prati al Gf Vip 7 e fa due importanti affermazioni (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo aver annunciato Giovanni Ciacci come primo concorrente del Grande Fratello Vip, nell’ultimo numero di Chi Alfonso Signorini ha ufficializzato la presenza di Pamela Prati nella settima edizione del reality show. Si tratta di un ritorno, a distanza della sua rocambolesca espulsione con tanto di richiesta annessa per un taxi e facchino per le valigie, per la showgirl. Per rientrare nella Casa, sicuramente con il suo tanto amato taxi, Pamela Prati ha dovuto ritirare la sua denuncia contro Barbara D’Urso. A tal proposito, nelle ultime ore Pamela Perricciolo, agente dei vip, nel rispondere ad alcune domande arrivate su Instagram, ha lanciato una frecciatina nei confronti della Prati. Un utente le ha fatto presente che ... Leggi su isaechia (Di venerdì 9 settembre 2022) Dopo aver annunciato Giovanni Ciacci come primo concorrente del Grande Fratello Vip, nell’ultimo numero di Chi Alfonso Signorini ha ufficializzato la presenza dinella settima edizione del reality show. Si tratta di un ritorno, a distanza della sua rocambolesca espulsione con tanto di richiesta annessa per un taxi e facchino per le valigie, per la showgirl. Per rientrare nella Casa, sicuramente con il suo tanto amato taxi,ha dovuto ritirare la sua denuncia contro Barbara D’Urso. A tal proposito, nelle ultime ore, agente dei vip, nel rispondere ad alcune domande arrivate su Instagram, ha lanciato una frecciatina nei confronti della. Un utente le ha fatto presente che ...

