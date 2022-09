Ogni iPhone 15 sarà diverso dall’altro: prime novità previste da Apple (Di venerdì 9 settembre 2022) Mancano ancora alcuni giorni prima dell’arrivo dei nuovi iPhone 14 sul mercato, ma gli esperti di settore in queste ore si concentrano già sulle potenziali mosse strategiche di Apple per aumentare le vendite del produttore tramite gli iPhone 15. I dispositivi arriveranno sul mercato tra un anno, ma in queste ore possiamo concentrarci già su alcune potenziali mosse della mela morsicata. Ad esempio, aumenta la convinzione che si possa puntare su una maggiore diversificazione delle specifiche dei device, all’interno della serie in arrivo a settembre del 2023. Decisione che potrebbe indurre più persone a portarsi a casa questi modelli. Cosa aspettarsi dall’iPhone 15, in vista dell’uscita a settembre 2023 con le sue novità probabili Dopo aver analizzato alcuni possibili plus per i modelli di fascia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 9 settembre 2022) Mancano ancora alcuni giorni prima dell’arrivo dei nuovi14 sul mercato, ma gli esperti di settore in queste ore si concentrano già sulle potenziali mosse strategiche diper aumentare le vendite del produttore tramite gli15. I dispositivi arriveranno sul mercato tra un anno, ma in queste ore possiamo concentrarci già su alcune potenziali mosse della mela morsicata. Ad esempio, aumenta la convinzione che si possa puntare su una maggiore diversificazione delle specifiche dei device, all’interno della serie in arrivo a settembre del 2023. Decisione che potrebbe indurre più persone a portarsi a casa questi modelli. Cosa aspettarsi dall’15, in vista dell’uscita a settembre 2023 con le sueprobabili Dopo aver analizzato alcuni possibili plus per i modelli di fascia ...

