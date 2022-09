Oggi sposi | maestranze permettendo

Leggi su panorama

(Di venerdì 9 settembre 2022) È boom di matrimoni in Italia. Se ne fanno più di prima della pandemia, e si è anche disposti a pagare cifre molto superiori. Eppure un problema c’è: mancano i lavoratori stagionali, che durante il «fermo» forzato dal Covid hanno scelto altre attività. O preferiscono il reddito di cittadinanza. Ci si sposa come mai prima. E, come mai prima, ci si imbatte in quel recente fenomeno che è la mancanza die di lavoratori non specializzati. Se pensate a spose sull’orlo di una crisi di nervi, eventi che rischiano di saltare all’ultimo minuto ed esaurite wedding planner, sbagliate. Non siamo ancora a questo punto. Almeno per ora. Eppure la situazione preoccupa (e non poco) i professionisti del settore, catapultati per la prima volta in dinamiche inaspettate. «Dopo alcuni anni complicati, i matrimoni tornano più forti di prima e le aziende si muovono per assecondare ...