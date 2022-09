CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Europa League: Sarri in volo, Mou a terra ?? Giuntoli: 'Così a… - CorSport : #Napoli, #Giuntoli esclusivo: 'I retroscena sull'arrivo di #Kvara' ?? - _MDelon : “Ingaggio #Kvaratskelia: netto di 1,2 milioni, 1,7 lordi; ingaggio #Insigne al #Napoii: netto di 4,5 milioni e 9 lo… - whtylly : RT @CorSport: La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Europa League: Sarri in volo, Mou a terra ?? Giuntoli: 'Così abbiamo por… - Diego31883 : RT @CorSport: #Napoli, #Giuntoli esclusivo: 'I retroscena sull'arrivo di #Kvara' ?? -

Commenta per primo Un lavoro enorme da parte del direttore sportivo del Napoli Cristiano, quest'estate, che ha dovuto affrontare i tanti (e importanti) addii andando a sostituire i ...A- ...Cristiano, diesse del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport riguardo al mercato Cristiano, diesse del Napoli, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport riguardo al mercato. Le sue dichiarazioni: KVARATSKHELIA - "La prima volta che ho visto Khvicha in un video eravamo nel ...ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - Kvara, Giuntoli svela le cifre: costa 7,3mln in meno di Insigne. Cristiano Giuntoli, nell'intervista per il quotidiano, ha svelato ...Intuizione, fortuna e strategia: così il Napoli è riuscito a chiudere il colpo Kvaratskhelia. Il georgiano sta stupendo la Serie A e l'Europa e gli azzurri si godono il momento: "La prima volta che ho ...