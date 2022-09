John Legend pubblica il doppio album Legend (Di venerdì 9 settembre 2022) che afferma il suo posto nel canone della Black art Oggi John Legend, artista multiplatino vincitore di 12 Grammy Award, ha pubblicato il suo attesissimo ottavo album in studio, Legend, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Prodotto esecutivamente da John Legend e dal prolifico produttore-scrittore Ryan Tedder il doppio album è soffuso di uno spirito impenitente di sensualità e gioia, informato dalla piena vulnerabilità del dolore, della lode e della guarigione. ACT I del nuovo doppio album ricorda vividamente i piaceri mondani e sensuali del sabato sera, pieni di lussuria, sesso e avventura. Si apre con “Rounds”, un coinvolgente joint in ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 9 settembre 2022) che afferma il suo posto nel canone della Black art Oggi, artista multiplatino vincitore di 12 Grammy Award, hato il suo attesissimo ottavoin studio,, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Prodotto esecutivamente dae dal prolifico produttore-scrittore Ryan Tedder ilè soffuso di uno spirito impenitente di sensualità e gioia, informato dalla piena vulnerabilità del dolore, della lode e della guarigione. ACT I del nuovoricorda vividamente i piaceri mondani e sensuali del sabato sera, pieni di lussuria, sesso e avventura. Si apre con “Rounds”, un coinvolgente joint in ...

