Inter | Zhang studia la cessione | la cifra richiesta

La situazione finanziaria dell'Inter è di dominio pubblico, non è necessario essere esperti di finanza per dedurlo, basta osservare le recenti campagne acquisti nerazzurre per rendersi conto delle difficoltà evidenti nelle quali si trova la proprietà di Zhang. Secondo quanto riportato da Fabrizio Biasin via Twitter, la proprietà cinese avrebbe dato mandato a Goldman Sachs per la cessione del club nerazzurro. Un segnale forte da parte della famiglia Zhang, che sicuramente non stravolge quello che è il presente della società, ma fa ben intendere quelle che sono le intenzioni a lungo termine dell'attuale proprietà. Sempre secondo il giornalista citato poc'anzi, la cifra richiesta per la cessione del club si aggirerebbe intorno a 1,2 miliardi di euro.

