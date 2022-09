Festival del cinema di Venezia, alla Pomilio Blumm un premio per la webserie Artitude creata per promuovere il made in Italy (Di venerdì 9 settembre 2022) Venezia – È stato consegnato a Venezia, nell’ambito del Festival del cinema, il premio assegnato alla webserie Artitude. La targa della menzione speciale della giuria del Social Word Film Festival per il progetto realizzato da Pomilio Blumm è stata ricevuta da Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e direttore artistico di ArtCity, narratore in video nelle diverse puntate. Artitude è stata creata da Pomilio Blumm nell’ambito di ‘Italy is simply extraordinary: beIT’ la campagna che ha come obiettivo la promozione del made in Italy lanciata dal Ministero ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 9 settembre 2022)– È stato consegnato a, nell’ambito deldel, ilassegnato. La targa della menzione speciale della giuria del Social Word Filmper il progetto realizzato daè stata ricevuta da Lorenzo Balbi, direttore del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna e direttore artistico di ArtCity, narratore in video nelle diverse puntate.è statadanell’ambito di ‘is simply extraordinary: beIT’ la campagna che ha come obiettivo la promozione delinlanciata dal Ministero ...

