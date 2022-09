F1, GP Italia 2022. Ferrari brilla anche nella FP2. 1° Carlos Sainz, 3° Charles Leclerc! (Di venerdì 9 settembre 2022) anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia è passata agli archivi, disputandosi sull’asciutto e con temperature tardo-estive, condizioni che dovrebbero risultare omogenee nell’arco di tutto il weekend, evitando quindi complicazioni relative alla ricerca degli assetti. Un’ottima notizia, considerando come negli ultimi giorni sulla Brianza si siano abbattuti diversi temporali, che però non dovrebbero condizionare in alcun modo il fine settimana della Formula Uno. Il turno comincia con tutte le monoposto impegnate con mescola media. In questo frangente Red Bull e Ferrari sostanzialmente si equivalgono, almeno sulla prestazione pura. nella prima sessione si era invece visto come, con il passare dei giri, Verstappen potesse disporre di circa tre decimi di vantaggio sulle Rosse (per l’occasione dal ... Leggi su oasport (Di venerdì 9 settembre 2022)la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’è passata agli archivi, disputandosi sull’asciutto e con temperature tardo-estive, condizioni che dovrebbero risultare omogenee nell’arco di tutto il weekend, evitando quindi complicazioni relative alla ricerca degli assetti. Un’ottima notizia, considerando come negli ultimi giorni sulla Brianza si siano abbattuti diversi temporali, che però non dovrebbero condizionare in alcun modo il fine settimana della Formula Uno. Il turno comincia con tutte le monoposto impegnate con mescola media. In questo frangente Red Bull esostanzialmente si equivalgono, almeno sulla prestazione pura.prima sessione si era invece visto come, con il passare dei giri, Verstappen potesse disporre di circa tre decimi di vantaggio sulle Rosse (per l’occasione dal ...

