Elodie | apre il suo cuore e lascia tutti senza parole

Leggi su formatonews

(Di venerdì 9 settembre 2022)di nuovo innamorata? Ecco cosa ha dichiarato la giovane cantante ai media E’ davvero un periodo d’oro per l’ex allieva di Maria De Filippi. Da quando hato la scuola di Amici,è ottenuto un successo inaspettato che ancora oggi la rende orgogliosa del suo percorso e di ciò che è diventata. Da Amici alla scelta da parte di Amdeus come co-conduttrice per Sanremo. Quest’anno, con la sua hit tribale ha infiammato l’estate. Ma come va l’amore? Beh a quanto pare,pare abbia ritrovato il sorriso accanto ad un personaggio molto famoso. . cosa ha raccontato (web) L’ex allieva di Maria de Filippi ha un nuovo amore?ha finalmente vuotato il sacco sui suoi attuali rapporti con Andrea Iannone, il pilota ex compagno di Belen Rodriguez. Sono infatti ormai molti ...