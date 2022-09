Da Speranza e Di Maio | chi viene eletto alla Camera? Le chance – I numeri

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – Luigi Diha una probabilità ‘media’ di esserenelle elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Per Monica Cirinnà e Vittorio Sgarbi, la probabilità è medio-bassa. YouTrend ha calcolato la probabilità di elezionedei singoli deputati. I dati sono sono calcolati su 250 simulazioni del risultato delle elezioni secondo le rispettive fasce (100%-80% =alta, 80%-60% = medio alta, 60%-40% = media, 40%-20% = medio bassa, 20%-0% bassa). Le simulazioni tengono conto del meccanismo di riallocazione dei candidati qualora questi vengano eletti in più collegi, per questo motivo non sono indicati i possibili collegi di elezione dei candidati. L’elenco non comprende gli aspiranti parlamentari che hanno una probabilità stimata di elezione inferiore ...