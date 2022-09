Aziende in affanno, circa 40% ha 2 fatture insolute (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – La crisi ora è certificata dai numeri. Una ricerca del gruppo Irec, azienda specializzata nel recupero dei crediti commerciali, evidenzia inesorabilmente la sofferenza nella quale versano le Aziende italiane, rispetto ai pagamenti del primo semestre 2022. Il 37% degli intervistati, su un campione di 2.500 imprese, dichiara di avere almeno due fatture da incassare e il 30% ha oltre quattro fatture a rischio. Un fenomeno che riguarda l’intera Penisola ma in particolare il Sud: se nel Nordest solo il 43% dei pagamenti viene onorato entro i 30 giorni, nel Sud i ritardi arrivano addirittura al 78%. La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno colpito molti settori ma soprattutto trasporti e agroalimentari: l’82% delle Aziende che operano in quest’ultimo settore segnalano cali di marginalità di quasi il ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 settembre 2022) (Adnkronos) – La crisi ora è certificata dai numeri. Una ricerca del gruppo Irec, azienda specializzata nel recupero dei crediti commerciali, evidenzia inesorabilmente la sofferenza nella quale versano leitaliane, rispetto ai pagamenti del primo semestre 2022. Il 37% degli intervistati, su un campione di 2.500 imprese, dichiara di avere almeno dueda incassare e il 30% ha oltre quattroa rischio. Un fenomeno che riguarda l’intera Penisola ma in particolare il Sud: se nel Nordest solo il 43% dei pagamenti viene onorato entro i 30 giorni, nel Sud i ritardi arrivano addirittura al 78%. La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno colpito molti settori ma soprattutto trasporti e agroalimentari: l’82% delleche operano in quest’ultimo settore segnalano cali di marginalità di quasi il ...

