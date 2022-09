Adolescente ridotto in fin di vita | spunta l’ipotesi della vendetta

(Di venerdì 9 settembre 2022) La vittima, un ragazzo di 16 anni, sarebbe stato punito per una "spiata". Le sue condizioni sono in miglioramento. Identificati tre minori

Sette del Corriere della Sera

Da quando, arrivata in Italia, girava appenai suoi primi film per poi interpretare ...hanno partecipato a questi incontri "Per questa volta hanno voluto mantenere un numerodi ...Lei era di New York ed aveva con sé un figlio. Davanti le tende sostavano una ventina ... Il movimento in afflusso si è notevolmentementre c'è uno spostamento, seppur limitato, di ... Sergio Castellitto: «Ho interpretato Dalla Chiesa per mio figlio adolescente» L’attore sarà il generale che fu partigiano, lottò contro il terrorismo e venne ucciso con la moglie dalla mafia a Palermo nel 1982: «Ho sempre avuto l’impressione che fosse sopportato a stento dalla ...