Vuelta a España 2022 | Remco Evenepoel vince da padrone sull’Alto de Piornal! Nibali si sacrifica da gregario

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 settembre 2022) Era a caccia di un ulteriore sigillo su unaormai in cassaforte e ci è riuscito nella diciottesima tappa: in cima all’Alto del Piornal esulta ancorache si prende il secondo successo parziale, aumentando ancor di più il margine in classifica generale. Madrid è sempre più vicina. Prima ora percorsa a velocità folli, con una media superiore ai 50 km/h. Successivamente si è formata di forza l’azione di giornata, con una quarantina di corridori all’attacco: Mark Padun, Merhawi Kudus, Hugh Carthy, Julius van den Berg (EF Education-EasyPost), Elie Gesbert, Dan McLay, Lukasz Owsian, Clément Russo (Arkéa-Samsic), Robert Gesink, Sam Oomen, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Jose Manuel Díaz, Jetse Bol, Dani Navarro (Burgos-BH), Sergio Higuita, Matteo Fabbro, Danny van Poppel ...