Video Napoli - Liverpool | hooligans in azione nella notte

GoalItalia : 'Napoli città pericolosa?' Klopp si stizzisce: 'Domanda imbarazzante, non sono qui a dare titoli' ????… - fanpage : Durante l'inno della Champions League, l'urlo dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha superato i… - ChampionsLeague : Alisson ?? Napoli in 2018... @LFC || #UCL - SmokeyMcPot187 : RT @carminemartino2: Intemperanze hooligans a Napoli. Ieri, a tarda sera, dopo la pesante sconfitta dei reds alcuni teppisti inglesi hanno… - mattendspas : RT @fanpage: Durante l'inno della Champions League, l'urlo dei tifosi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli ha superato i 113 decibe… -

C'era anche Dries Mertens ieri sera allo stadio Diego Armando Maradona. L'ex attaccante delha assistito alla grande vittoria dei partenopei ...Scene da guerriglia urbana nella zona centrale di, in particolare su via Marina, a causa del comportamento dei tifosi del Liverpool, che ...Corriere della Sera lavora costantemente per fornire un servizio di qualità che richiede risorse economiche dedicate. Per favore dai il tuo supporto in uno dei seguenti modi Prima del fischio d’inizio ...L'uomo ha colpito la donna con un colpo violento tanto da farla svenire; poi l'ha presa in braccio, l'ha sistemata nella vasca da bagno e le ha spruzzato l'acqua in faccia cercando, così, di farla rip ...