Vespa orientalis, a Civitavecchia già effettuate le prime disinfestazioni (Di giovedì 8 settembre 2022) Civitavecchia – È stata riscontrata da qualche giorno, anche sul territorio comunale di Civitavecchia, la presenza di esemplari di Vespa orientalis. Fin da subito gli uffici hanno interloquito con la Regione Lazio e con città Metropolitana, per mutuare le azioni messe in campo in altri territori che sono stati già raggiunti da questo tipo di insetto. In particolare, è stato svolto la settimana scorsa con successo un mirato intervento di disinfestazione che si è reso necessario presso un plesso scolastico della nostra città. Non risulta al momento un incremento di questi insetti, se non per quanto dovuto alla particolare stagione estiva: gli uffici hanno provveduto altresì a contattare la Asl Roma 4 per avere, laddove disponibili, le linee guida in caso di punture da parte di questi insetti. L'assessorato all'Ambiente ...

