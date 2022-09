Venezia 79: “The son” punta al Leone D’oro, Hugh Jackman in grande spolvero (Di giovedì 8 settembre 2022) Life&People.it Profumo di Leone D’oro? Per alcuni non c’è dubbio. “The son“, film drammatico di Florian Zeller, ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori in occasione dell’ottava giornata della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 79 grazie a una storia commovente, coinvolgente e magistralmente interpretata da Hugh Jackman. Il rapporto tra padre e figlio e il collegamento con “The father” L’imprinting del film riprende a grandi linee quella dell’opera prima del regista,”The father-nulla è come sembra” (datata 2020), stavolta però focalizzando l’attenzione come facilmente intuibile sulla figura del figlio. Peter (Hugh Jackman), ricchissimo consulente aziendale di New York, dopo essersi separato dalla moglie (Laura Dern) ha avuto un figlio ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 8 settembre 2022) Life&People.it Profumo di? Per alcuni non c’è dubbio. “The son“, film drammatico di Florian Zeller, ha catturato l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori in occasione dell’ottava giornata della Mostra Internazionale del Cinema di79 grazie a una storia commovente, coinvolgente e magistralmente interpretata da. Il rapporto tra padre e figlio e il collegamento con “The father” L’imprinting del film riprende a grandi linee quella dell’opera prima del regista,”The father-nulla è come sembra” (datata 2020), stavolta però focalizzando l’attenzione come facilmente intuibile sulla figura del figlio. Peter (), ricchissimo consulente aziendale di New York, dopo essersi separato dalla moglie (Laura Dern) ha avuto un figlio ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - raimovie : THE SON (Venezia 79) di Florian Zeller @RealHughJackman @LauraDern @VanessaKirby #ZenMcGrath #Florianzeller… - WeCinema : ? #TildaSwinton ritorna protagonista a Venezia con 'The eternal daughter' di Joanna Hogg. E lo fa 'sdoppiandosi' co… - pina_canyaman : Foto appena pubblicata @ Red Carpet 69 Sala Grande Venezia THE MASTER Presentation - RomaFilmAcademy : Il 7 settembre, nell’ambito della prestigiosa cornice della 79° Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Ven… -