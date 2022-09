US Open 2022 | la profezia di Tiafoe | “Spero che Sinner e Alcaraz giochino un match lunghissimo”

(Di giovedì 8 settembre 2022) Nelle interviste post-partita, quando a un giocatore viene chiesto chi preferisce affrontare al prossimo turno solitamente la risposta di rito è ‘cheunmolto lungo ed il vincitore sia stanco contro di me’, Questa volta, però, è successo davvero e Francesnon può che sorridere. Il tennista americano, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Rublev agli US, aveva dichiarato: “sarà un gran. Sono entrambi grandi giocatori e, a prescindere dal vincitore, sarà dura. L’unica cosa che mi auguro è cheun, una maratona, così da essere molto stanchi venerdì“. Ovviamente ...

DavidPuente : Indagato il guru dell’idrossiclorochina Didier Raoult: “gravi violazioni” durante le sue ricerche contro la Covid-1… - VittorioSgarbi : Ecco “Giuseppi”, oggi puoi anche dire di avere sostenuto, con il reddito di cittadinanza, l’industria dell’auto!… - DavidPuente : No vax sciacalli - Miti_Vigliero : RT @DavidPuente: Il fantomatico miracolo indiano - OpenFactCheck : Tornano a parlare di una vecchia bufala sfruttando un altro studio 'riciclato' -

Alcaraz, in breve, ha avuto un momento nel quale sembrava fosse impossibile vederlo perdere, e si situa tra Indian Wells e Roland Garros. Un periodo nel quale la solidità da fondo e la capacità di ...... in vista dell'incontro del FederalMarket Committee (FOMC) previsto per il 20 e 21 ... la banca centrale statunitense sta cercando di aumentare il tasso dal 3,75% al 4% entro la fine del. ...Le loro spine contengono una delle neurotossine più potenti del mondo acquatico. Il New Yorker racconta un 'torneo' di pesca dove ne sono stati uccise alcune migliaia ...Le parole dello spagnolo appena approdato in semifinale a Flushing Meadows grazie al successo al quinto set su Jannik Sinner ...