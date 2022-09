Uomini e Donne, anticipazioni, in tre puntate Riccardo Guarnieri ha creato il caos: liti con Ida, Armando e Maria De Filippi (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cavaliere pugliese è stato protagonista delle nuove registrazioni del dating show di Uomini e Donne. Leggi su comingsoon (Di giovedì 8 settembre 2022) Il cavaliere pugliese è stato protagonista delle nuove registrazioni del dating show di

pfmajorino : Ma se #Meloni è così tanto dalla parte delle donne perchè ha fatto votare contro, al Parlamento europeo, la risol… - AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - ilriformista : “Per le donne avere #Meloni come premier non è una buona notizia. Ha votato contro la parità salariale tra uomini e… - peachydaddy_ : RT @pin_klo: quando leggo ste cose penso a quanto vuoto e colpevolizzante ancora una volta sia la frase 'donne denunciate!' con cui svariat… - senjuukin : RT @wasserkerker: non c'è nessuna istigazione al suicidio. ha commesso un omicidio solo perché gli è stato detto 'lo hai piccolo' ma vi ren… -