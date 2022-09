Ultime Notizie – Venezia 2022, Virzì: “Siccità film apocalittico ma aperto alla speranza” (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Il cinema ci sarebbe stato ancora? Ci si domandava questo durante la pandemia, se ci sarebbero state altre storie, che ne sarà di noi, che futuro ci aspetta. Seguivo con divertimento e angoscia i racconti di Paolo Giordano sul Corriere della Sera ed è iniziata questa riflessione sul voler tradurre questo sentimento senza farlo in maniera diretta però”. Paolo Virzì racconta la genesi di Siccità, oggi Fuori Concorso a Venezia 79 (poi in sala dal 29 settembre con Vision Distribution). Da un soggetto scritto insieme a Paolo Giordano, con la collaborazione in sceneggiatura di Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, il film segue molteplici linee narrative, seguendo l’andirivieni di altrettanti personaggi che cercano – chi meglio, chi peggio – di barcamenarsi in giorni di arida follia. A ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) (Adnkronos/Cinematografo.it) – “Il cinema ci sarebbe stato ancora? Ci si domandava questo durante la pandemia, se ci sarebbero state altre storie, che ne sarà di noi, che futuro ci aspetta. Seguivo con divertimento e angoscia i racconti di Paolo Giordano sul Corriere della Sera ed è iniziata questa riflessione sul voler tradurre questo sentimento senza farlo in maniera diretta però”. Paoloracconta la genesi di, oggi Fuori Concorso a79 (poi in sala dal 29 settembre con Vision Distribution). Da un soggetto scritto insieme a Paolo Giordano, con la collaborazione in sceneggiatura di Francesca Archibugi e Francesco Piccolo, ilsegue molteplici linee narrative, seguendo l’andirivieni di altrettanti personaggi che cercano – chi meglio, chi peggio – di barcamenarsi in giorni di arida follia. A ...

