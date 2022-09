Ultime Notizie – Ucraina, ferito il giornalista Mattia Sorbi (Di giovedì 8 settembre 2022) Un giornalista italiano, Mattia Sorbi, è rimasto ferito in Ucraina. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter “è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile”. Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il giornalista “è rimasto coinvolto in un incidente”. Sorbi è stato ferito a Kherson, scrive l’inviato della Stampa, aggiungendo che Sorbi “è stato ferito, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ospedale in mano ai russi”. “E’ in buone condizioni, cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e – si legge – soprattutto per capire come salvaguardare ora la sua ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 8 settembre 2022) Unitaliano,, è rimastoin. Dalla Farnesina fanno sapere che il reporter “è in un buono stato di salute, è stato curato e stiamo lavorando per riportarlo in Italia al più presto possibile”. Secondo le fonti del ministero degli Esteri, il“è rimasto coinvolto in un incidente”.è statoa Kherson, scrive l’inviato della Stampa, aggiungendo che“è stato, soccorso e operato d’urgenza, e si trova in un ospedale in mano ai russi”. “E’ in buone condizioni, cosciente dopo l’intervento, e le nostre autorità stanno facendo il possibile per avere e mantenere i contatti con lui, e – si legge – soprattutto per capire come salvaguardare ora la sua ...

sole24ore : ?? #Esplosione al quartier generale di Russia Unita nell’Ucraina sudorientale occupata. Nella sede del partito di Pu… - sole24ore : ??#Ucraina ultime notizie. Cremlino, forniture Nord Stream riprenderanno solo se via #sanzioni… - sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - VesuvioLive : Tessera Elettorale smarrita o esaurita: come chiedere il duplicato - stefano_gatto97 : RT @SkyTG24: #Elezioni, le news di oggi. Stop di Letta alla Meloni: “La Costituzione non si tocca”. LIVE -