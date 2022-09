Ucraina, Blinken vede Zelensky: Dagli Usa altri 2 mld $ per le armi. Aiuti militari a 18 Paesi minacciati dai russi (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Stati Uniti forniranno oltre due miliardi di dollari di Aiuti militari all’Ucraina e ad altri 18 Paesi europei che sono “potenzialmente a rischio di una futura aggressione russa”. E’ quanto ha annunciato a Kiev il segretario di Stato americano, Antony Blinken, durante la sua visita non annunciata nella capitale Ucraina, la seconda dallo scoppio della guerra. “Il presidente Biden è stato chiaro sul fatto che sosterremo il popolo ucraino per tutto il tempo necessario. Ho ribadito questo messaggio al presidente Zelensky e al suo team a Kiev, che rimane – e rimarrà – la capitale di un’Ucraina sovrana e indipendente”, ha dichiarato Blinken dopo aver incontrato il leader ucraino ed il suo omologo, Dmytro Kuleba. Durante ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) Gli Stati Uniti forniranno oltre due miliardi di dollari diall’e ad18europei che sono “potenzialmente a rischio di una futura aggressione russa”. E’ quanto ha annunciato a Kiev il segretario di Stato americano, Antony, durante la sua visita non annunciata nella capitale, la seconda dallo scoppio della guerra. “Il presidente Biden è stato chiaro sul fatto che sosterremo il popolo ucraino per tutto il tempo necessario. Ho ribadito questo messaggio al presidentee al suo team a Kiev, che rimane – e rimarrà – la capitale di un’sovrana e indipendente”, ha dichiaratodopo aver incontrato il leader ucraino ed il suo omologo, Dmytro Kuleba. Durante ...

