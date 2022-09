Spazio, scoperti due pianeti rocciosi a 100 anni luce dalla Terra (Di giovedì 8 settembre 2022) A circa cento anni luce dalla Terra, in orbita attorno alla stella fredda chiamata LP 890-9, altrimenti nota come SPECULOOS-2, sono stati identificati due pianeti rocciosi, uno dei quali sembra muoversi con un periodo potenzialmente adatto alla vita. A descriverli sulla rivista Astronomy & Astrophysics gli scienziati dell’Universita’ di Birmingham e dell’Universita’ di Liegi. Il corpo piu’ interno, chiamato LP 890-9b, è circa il 30 per cento piu’ grande della Terra e completa un’orbita attorno alla stella in soli 2,7 giorni. Questo pianeta era stato gia’ ritenuto degno di interesse dalla missione Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, rivolta agli esopianeti in orbita attorno alle stelle vicine. Il team, guidato ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 8 settembre 2022) A circa cento, in orbita attorno alla stella fredda chiamata LP 890-9, altrimenti nota come SPECULOOS-2, sono stati identificati due, uno dei quali sembra muoversi con un periodo potenzialmente adatto alla vita. A descriverli sulla rivista Astronomy & Astrophysics gli scienziati dell’Universita’ di Birmingham e dell’Universita’ di Liegi. Il corpo piu’ interno, chiamato LP 890-9b, è circa il 30 per cento piu’ grande dellae completa un’orbita attorno alla stella in soli 2,7 giorni. Questo pianeta era stato gia’ ritenuto degno di interessemissione Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA, rivolta agli esoin orbita attorno alle stelle vicine. Il team, guidato ...

