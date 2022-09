Serie B gol più bello quarta giornata è quello di Menez contro il Palermo (Di giovedì 8 settembre 2022) Serie B il gol più bello della quarta giornata è quello del giocatore della Reggina, Menez.Secondo la Lega Serie B è il gol del 2a0 segnato al Palermo. Un gol di particolare bellezza per precisione e imprevedibilità, un mix di doti tecniche e di esperienza quelle mostrate dal francese Menez. L'articolo proviene da VivendoPalermo. Leggi su vivendopalermo.news (Di giovedì 8 settembre 2022)B il gol piùdelladel giocatore della Reggina,.Secondo la LegaB è il gol del 2a0 segnato al. Un gol di particolare bellezza per precisione e imprevedibilità, un mix di doti tecniche e di esperienza quelle mostrate dal francese. L'articolo proviene da Vivendo

Inter : Di chi è il gol? Si tratta della sua prima rete in Serie A ? La prima marcatura nerazzurra è arrivata nell'esordio… - AntoVitiello : Pure stasera doppietta e assist per Rafa #Leao, devastante quando è in giornata. #MilanInter #Derby Rafael Leoo h… - OptaPaolo : 5 - Khvicha Kvaratskhelia è stato coinvolto in cinque gol in Serie A, più di ogni altro giocatore nelle prime quatt… - PosadinuStefano : RT @JuventusThings: #Marchisio “E comunque sono 36, non 38 e nel 2006 si doveva ripartire dalla serie D altro che B. Er Gol de Turone era… - sportli26181512 : Simeone, quel tatuaggio e il sogno realizzato in 3': 'Volevo solo un'occasione': Simeone, quel tatuaggio e il sogno… -