Perché Kate Middleton non è andata a Balmoral con William e gli altri reali (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre il marito si precipitava al capezzale della nonna Elisabetta II, in Scozia, la duchessa è rimasta in Inghilterra con i tre figli, per far vivere loro il primo giorno di scuola con la massima serenità possibile. E ha scelto di rinunciare a dire addio alla «sua» Regina, nonostante il grande affetto che la legava a lei Leggi su vanityfair (Di giovedì 8 settembre 2022) Mentre il marito si precipitava al capezzale della nonna Elisabetta II, in Scozia, la duchessa è rimasta in Inghilterra con i tre figli, per far vivere loro il primo giorno di scuola con la massima serenità possibile. E ha scelto di rinunciare a dire addio alla «sua» Regina, nonostante il grande affetto che la legava a lei

CrescenzoFilo : RT @IsabelDec37: Le haters di Meghan non si danno una regolata neanche ora. Kate non si presenta e viene giustificata perché ha i bambini (… - FuckHater83 : RT @IsabelDec37: Le haters di Meghan non si danno una regolata neanche ora. Kate non si presenta e viene giustificata perché ha i bambini (… - ViaColTrash : IMHO di esterna alla famiglia c’era solo Camilla perché ne sarebbe uscita come Regina Consorte. Ahimè son tutti p… - Simona57441016 : @scetticosutodo @ricciosottone Poi mi spieghi perché no William e kate? Deve essere per forza il figlio? - xstevesgirl : Cioè a sto punto perché non chiamare William, Guglielmo e Kate, Caterina… non capisco?? -