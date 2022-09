Osimhen | le ultime sull' infortunio ed i tempi di recupero | Salterà le sfide con Spezia | Rangers e Milan

(Di giovedì 8 settembre 2022) Una grande serata da ricordare per il Napoli che ha letteralmente asfaltato il Liverpool alla ‘prima’ di Champions al Maradona dilagando per 4-1. L'unica nota stonata della serata è stato...

notizie SSC Napoli - Arrivano aggiornamenti sull'infortunio di Victorche ieri nel primo tempo di Napoli - Liverpool è stato costretto al cambio. Esami, tempi di recupero A dare ......Victor. Il Cholito si è fatto trovare pronto e alla prima occasione utile ha segnato il gol del momentaneo 3 - 0, grazie ad un assist incredibile di Khvicha Kvaratskhelia.notizie ...La gioia per il 4-1 al Liverpool ma anche la preoccupazione per le condizioni di Osimhen a Napoli. L'attaccante nigeriano ieri ha giocato nonostante il dolore muscolare avvertito nel finale del match ...“Il Napoli dovrebbe perdere Osimhen almeno per le prossime due partite: sicuro domani in campionato e probabile l’altra in coppa a Glasgow. Prima diagnosi: stiramento all’adduttore. Domani nuovi esami ...