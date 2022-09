Morta la Regina Elisabetta | aveva 96 anni Carlo è il nuovo Re

(Di giovedì 8 settembre 2022) Èla96. Lo ha annunciato la stessa Famiglia Reale inglese.è quindi ora ilRe. “Lapacificamente a Balmoral questo pomeriggio. Il Re e laconsorte rimarranno a Balmoral questa sera e torneranno a Londra domani”, si legge in una nota. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

SkyTG24 : ?? È morta a 96 anni la regina Elisabetta II - Agenzia_Ansa : FLASH | La regina Elisabetta è morta #ANSA - repubblica : E' morta la Regina Elisabetta, l'annuncio di Buckingham Palace - ilysxturn : RT @Giuliaesaurita: Carlo dopo che gli hanno comunicato che la regina è morta e lui è il nuovo Re - vio0op : RT @fineelinexwalls: quando i miei figli mi chiederanno dov'ero quando é morta la regina gli risponderò che ero su twitter a ridere e piang… -

LaElisabetta II del Regno Unito ègiovedì a 96 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace, dopo che nel pomeriggio si erano diffuse le prime notizie su un aggravamento delle sue condizioni di ...di Luigi Ippolito La sovrana quest'anno aveva celebrato il Giubileo di Platino, la festa per i 70 anni di regno ÈlaElisabetta . La sovrana aveva 96 anni. Nelle scorse ore il Palazzo Reale aveva diffuso un comunicato per dire che i medici dellaerano "preoccupati" per le sue condizioni di ...Il principe Carlo e il principe William si sono recati subito a Balmoral dove erano diretti anche Harry e Meghan. Il comunicato allarmato di Buckingham Palace.I due sono rimasti insieme fino alla morte del principe Filippo avvenuta nel 2021, qualche giorno prima il compimento dei suoi 100 anni. Solo qualche giorno fa, la stampa aveva dato notizia del primo ...