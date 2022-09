Milan, UFFICIALE il rinnovo di Krunic (Di giovedì 8 settembre 2022) Il Milan ha rinnovato con Rade Krunic: per lui c’è il prolungamento di contratto fino a giugno 2025 con i rossoneri Il Milan ha comunicato ufficialmente il rinnovo di Rade Krunic. Di seguito il comunicato: Official Statement: ? https://t.co/Tqnl6RSYFF Comunicato UFFICIALE: ? https://t.co/iawF2f6Qsq #ReadyToLeaveAMark #SempreMilan pic.twitter.com/rQVCT31gaU— AC Milan (@acMilan) September 8, 2022 «AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Kruni? fino al 30 giugno 2025. Rade è arrivato al Milan nell’estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Ilha rinnovato con Rade: per lui c’è il prolungamento di contratto fino a giugno 2025 con i rossoneri Ilha comunicato ufficialmente ildi Rade. Di seguito il comunicato: Official Statement: ? https://t.co/Tqnl6RSYFF Comunicato: ? https://t.co/iawF2f6Qsq #ReadyToLeaveAMark #Semprepic.twitter.com/rQVCT31gaU— AC(@ac) September 8, 2022 «ACè lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Rade Kruni? fino al 30 giugno 2025. Rade è arrivato alnell’estate del 2019 e da allora ha collezionato 91 presenze in rossonero, dando solidità e qualità al centrocampo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

