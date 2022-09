Lazio, Sarri: «Prova di ottimo livello, peccato si sia scherzato a 20 minuti dalla fine» (Di giovedì 8 settembre 2022) Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Coppa contro il Feyenoord Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Coppa contro il Feyenoord. Le sue dichiarazioni: ARRABBIATO – «In Europa le partite sono difficile, tutte, le straniere hanno una mentalità diversa dalla nostra e noi ci siamo un po’ rilassati. Prova di ottimo livello, con tante occasioni. Mi spiace si sia scherzato a 20 minuti dalla fine». FORMAZIONE – «Abbiamo fatto ruotare i giocatori, alcuni hanno fatto degli spezzoni e ora vediamo quanti ce n’è da cambiare per la prossima partita». CONTINUA SU Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Coppa contro il Feyenoord Maurizio, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita di Coppa contro il Feyenoord. Le sue dichiarazioni: ARRABBIATO – «In Europa le partite sono difficile, tutte, le straniere hanno una mentalità diversanostra e noi ci siamo un po’ rilassati.di, con tante occasioni. Mi spiace si siaa 20». FORMAZIONE – «Abbiamo fatto ruotare i giocatori, alcuni hanno fatto degli spezzoni e ora vediamo quanti ce n’è da cambiare per la prossima partita». CONTINUA SU...

sportface2016 : +++#Lazio, Maurizio #Sarri: 'Inchiesta su di me? Allora quest'anno ci sarà molto lavoro per il mio avvocato. Ho l'o… - DiMarzio : #UEL I Le parole di Maurizio #Sarri dopo la vittoria della @OfficialSSLazio contro il @Feyenoord - DiMarzio : #EuropaLeague | @OfficialSSLazio, la probabile formazione di #Sarri per la gara contro il @Feyenoord - mempispillo : #Sarri “il coro dei tifosi? io qua mi sento a casa e se mi sento a casa è grazie ai tifosi e all’ambiente. È cosa r… - AnnaMaria_1900 : RT @Solo_La_Lazio: ?? #Sarri nel post partita di #LazioFeyenoord ??? 'L’unico appunto è l’aver scherzato e in Europa non si fa' ?? Leggi qui… -