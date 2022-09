La salute della regina irrompe alla Camera dei comuni, l’annuncio dello Speaker ai deputati – Il video (Di giovedì 8 settembre 2022) È stato lo Speaker della Camera dei comuni del Regno Unito, Lindsay Hoyle, a comunicare lo stato di salute della regina Elisabetta, aggravatosi nelle ultime ore di oggi 8 settembre. «So di parlare a nome di tutto il Parlamento quando dico che inviamo i nostri migliori auguri a Sua Maestà la regina – ha detto Houle – E che lei e la famiglia reale sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere in questo momento. Non ho altro da aggiungere, se c’è qualcos’altro aggiorneremo la Camera dei comuni». su Open Leggi anche: London Bridge, cosa è e come funziona il piano da attuare quando muore la regina Elisabetta II Regno Unito, timore per la regina Elisabetta II. I ... Leggi su open.online (Di giovedì 8 settembre 2022) È stato lodeidel Regno Unito, Lindsay Hoyle, acare lo stato diElisabetta, aggravatosi nelle ultime ore di oggi 8 settembre. «So di parlare a nome di tutto il Parlamento quando dico che inviamo i nostri migliori auguri a Sua Maestà la– ha detto Houle – E che lei e la famiglia reale sono nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere in questo momento. Non ho altro da aggiungere, se c’è qualcos’altro aggiorneremo ladei». su Open Leggi anche: London Bridge, cosa è e come funziona il piano da attuare quando muore laElisabetta II Regno Unito, timore per laElisabetta II. I ...

