Jannik Sinner, i prossimi tornei: prima la Coppa Davis, poi Sofia e Nur-Sultan sicuri (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è chiaramente finito l’anno di Jannik Sinner, anche se l’eliminazione ai quarti di finale degli US Open è un colpo duro da digerire per varie ragioni: il match point non andato a segno contro Carlos Alcaraz, le oltre cinque ore, il fatto che con questa sconfitta la questione ATP Finals sia più lontana (ci sono più di 600 punti dal settimo posto). La sua stagione ricomincerà già dalla prossima settimana, quando l’Italia, a Bologna, giocherà il girone di qualificazione alle fasi finali di Coppa Davis, affrontando Croazia, Argentina e Svezia. Se gli svedesi non sono un problema particolare per nessuna squadra, l’Argentina qualcuno ne può creare con i suoi elementi competitivi (Schwartzman, Francisco Cerundolo e Baez), ma sarà soprattutto la Croazia formato Cilic-Coric a dare grattacapi agli azzurri. Sarà poi la volta ... Leggi su oasport (Di giovedì 8 settembre 2022) Non è chiaramente finito l’anno di, anche se l’eliminazione ai quarti di finale degli US Open è un colpo duro da digerire per varie ragioni: il match point non andato a segno contro Carlos Alcaraz, le oltre cinque ore, il fatto che con questa sconfitta la questione ATP Finals sia più lontana (ci sono più di 600 punti dal settimo posto). La sua stagione ricomincerà già dalla prossima settimana, quando l’Italia, a Bologna, giocherà il girone di qualificazione alle fasi finali di, affrontando Croazia, Argentina e Svezia. Se gli svedesi non sono un problema particolare per nessuna squadra, l’Argentina qualcuno ne può creare con i suoi elementi competitivi (Schwartzman, Francisco Cerundolo e Baez), ma sarà soprattutto la Croazia formato Cilic-Coric a dare grattacapi agli azzurri. Sarà poi la volta ...

WeAreTennisITA : L'OCCASIONE DEI GIOVANI ?? Questa notte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano per un posto in semifinale agli… - FiorinoLuca : Jannik Sinner ?????? “Ho subito sconfitte dure, ma questa è in cima alla lista. È una sconfitta che mi farà male a lu… - Eurosport_IT : Dopo una partita epica e più di 5 ore di gioco, Carlos Alcaraz è in semifinale agli US Open. Un applauso infinito a… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ?????? “Ho subito sconfitte dure, ma questa è in cima alla lista. È una sconfitta che mi farà male a lungo. Il… - newsfresche : RT @OA_Sport: Una partita epica! Jannik Sinner cede a Carlos Alcaraz dopo oltre cinque ore di gioco. Tanti i rimpianti, come quel match avu… -