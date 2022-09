iPhone 14 | Watch 8 | Watch Ultra | tutte le novità Apple

(Di giovedì 8 settembre 2022) Quattro modelli di14 (standard, Plus, Pro e Pro Max), tre di8 (standard, SE e) e gli AirPods Pro 2 presentati ieri durante l’evento14,14 Plus,14 Pro: caratteristiche e prezzi Si parte con il modello Standard da 6,1 pollici, affiancato dal Plus con la diagonale che sale fino a 6,7 pollici. Entrambi dispongono del Ceramic Shield per proteggere il pannello. Cinque le colorazioni previste: Mezzanotte, Viola, Blu, Galassia e (PRODUCT)RED. Lo storage è a scelta tra 128, 256 o 512 GB. Il cuore pulsante è invece costituito dal chip A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core dedicato alle applicazioni di intelligenza artificiale. A questo si aggiungono l’Image Signal Processor al ...

DurvidImel : M1 Ultra, Apple Watch Ultra.. iPhone Ultra soon? - phone12s_i : RT @digitech_news: Dai quattro nuovi modelli della serie #iPhone 14 al nuovo #Apple Watch fino agli #airpodspro2 di seconda generazione. Ec… - digitech_news : Dai quattro nuovi modelli della serie #iPhone 14 al nuovo #Apple Watch fino agli #airpodspro2 di seconda generazion… - cheaterbag : RT wireditalia 'Abbiamo messo le mani in anteprima sui nuovi prodotti lanciati ieri da Apple. Ecco le cose che ci s… - ItaliaNewsTW : -

Sia Apple8 che14 sono dotati di nuovi accelerometro e giroscopio in grado di rilevare incidenti in auto. In caso di incidente14 e Apple8 entrano in modalità emergenza e ...... 799 dollari negliStati Uniti, cioè lo stesso prezzo dello scorso anno per il lancio di13. Di fianco i nuovi smartwatch. In questo caso i nuovi modelli, oltre al prevedibile nuovo8, ...L'applicativo è integrato nei sistemi operativi iOS16 e watchOS9 e consente di allertare automaticamente i soccorsi attraverso la connessione 5G o wifi ...Durante l'evento di lancio di iPhone 14, Apple ha comunicato che iOS 16 e watchOS 9 saranno disponibili per il download dal 12 settembre.