Il principe Carlo è il nuovo re (Di giovedì 8 settembre 2022) I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta guarda le foto La conferma è arrivata via tweet con un comunicato della casa reale inglese. Se n’è andata la regina dei primati. La regina Elisabetta era sul trono del Regno Unito dal 6 febbraio 1952. Ovvero da oltre 70 anni. Più di qualunque altro sovrano inglese prima di lei, più della regina Vittoria (sul trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni), più di Enrico VIII. Ma siccome a Elisabetta piaceva fare le cose in modo completo e moderno è stato anche il capo di Stato che è rimasto in carica per più tempo. Il 6 febbraio 2017 aveva festeggiato anche 65 anni di regno, il ... Leggi su iodonna (Di giovedì 8 settembre 2022) I 10 scandali che hanno sconvolto la regina Elisabetta guarda le foto La conferma è arrivata via tweet con un comunicato della casa reale inglese. Se n’è andata la regina dei primati. La regina Elisabetta era sul trono del Regno Unito dal 6 febbraio 1952. Ovvero da oltre 70 anni. Più di qualunque altro sovrano inglese prima di lei, più della regina Vittoria (sul trono per 63 anni, 7 mesi e 2 giorni), più di Enrico VIII. Ma siccome a Elisabetta piaceva fare le cose in modo completo e moderno è stato anche il capo di Stato che è rimasto in carica per più tempo. Il 6 febbraio 2017 aveva festeggiato anche 65 anni di regno, il ...

MediasetTgcom24 : Regno Unito col fiato sospeso per la salute della Regina Elisabetta: ?? Carlo e Camilla sono già a Balmoral ?? Il pri… - Agenzia_Ansa : Il principe Carlo, erede al trono britannico, è giunto nella residenza di Balmoral con la consorte Camilla per star… - RaiNews : Medici preoccupati per la salute della regina #Elisabetta. Il principe Carlo si è recato nella residenza scozzese d… - mrsgiuliahoran : RT @Bonu4L: Il principe Carlo appena la Regina se ne andrà: - Paladino70 : RT @umbasdeez: Il Principe Carlo dopo l’incoronazione mentre spiega com’è diventare Re a 73 anni: -